Американская ЧВК «Моцарт» потерпела неудачу на Украине. Причиной тому стало пьянство, финансовые нарушения и походы в киевские стриптиз-клубы. Об этом в своей статье для газеты New York Times написал обозреватель Джеффри Геттлман, сообщает «Газета.ру».

О том, что «группа "Моцарт" мертва» своим подчиненным сообщил ее основатель Энди Милберн. Причинами стали сказанные в состоянии алкогольного опьянения обвинения в адрес украинского руководства, а также финансовые трудности. Кроме того, сами бойцы плохо поддавались управлению.

«Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — пишет Геттлман.

Поначалу ЧВК собрала пожертвований в размере более $1 млн, но потом деньги закончились и группа столкнулась со случаями дезертирства и внутренними междоусобицами.

«Было много ругани, много распутства», — заявил один из членов «Моцарта».

Ранее Энди Милберн объявил, что ЧВК «Моцарт» намерена покинуть Украину. При этом группа продолжит работу, но уже под другим названием.