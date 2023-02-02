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39 минут назад

Пьянство и стриптиз-клубы: в США назвали причины краха ЧВК «Моцарт» на Украине

Елена Прошина

Американская ЧВК «Моцарт» потерпела неудачу на Украине. Причиной тому стало пьянство, финансовые нарушения и походы в киевские стриптиз-клубы. Об этом в своей статье для газеты New York Times написал обозреватель Джеффри Геттлман, сообщает «Газета.ру».

О том, что «группа "Моцарт" мертва» своим подчиненным сообщил ее основатель Энди Милберн. Причинами стали сказанные в состоянии алкогольного опьянения обвинения в адрес украинского руководства, а также финансовые трудности. Кроме того, сами бойцы плохо поддавались управлению.

«Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — пишет Геттлман.

Поначалу ЧВК собрала пожертвований в размере более $1 млн, но потом деньги закончились и группа столкнулась со случаями дезертирства и внутренними междоусобицами.

«Было много ругани, много распутства», — заявил один из членов «Моцарта».

Ранее Энди Милберн объявил, что ЧВК «Моцарт» намерена покинуть Украину. При этом группа продолжит работу, но уже под другим названием.

Напомним, ЧВК «Моцарт» занимается обучением солдат ВСУ.

Армия,Видео,Энди Милберн,
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