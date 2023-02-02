Мобилизация: последние новости на сегодня 2 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку

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Граждане России, покинувшие страну из-за частичной мобилизации, подставили родине подножку. Такое заявление сделал помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов, передает «Российская газета».

«Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку», — отметил он, добавив, что имена и тех, и других прекрасно известны.

Мухитов также считает, что некоторые граждане РФ хорошо знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Он обвинил их в потреблении благ от государства и при этом равнодушии в той ситуации, когда стране понадобилась помощь. Помощник секретаря Совета безопасности РФ подчеркнул, что покинувшие родину граждане России предали ее память в глазах тех, кто отправился защищать страну.

Мобилизованные из Псковской хорошо обеспечены в сравнении с другими регионами

Мобилизованные из Псковской области обеспечены предметами первой необходимости на хорошем уровне, если сравнивать с прочими регионами РФ. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, передает «МК» со ссылкой на радио «ПЛН FM».

Он рассказал, что лично следил за условиями пребывания и подготовки мобилизованных солдат. По его словам, командование воинских частей, которые дислоцируются в Псковской области, ответственно подошло к вопросам обеспечения военнослужащих. Все мобилизованные граждане получили необходимое обмундирование и вооружение. Шахов подчеркнул, что в сравнении с другими регионами Псковская область справилась с задачей на хорошем уровне.

В Госдуме призвали выплатить компенсации незаконно мобилизованным россиянам

Незаконно призванные на фронт в рамках частичной мобилизации граждане РФ должны получить компенсацию за понесенные из-за этого убытки. С такой инициативой выступила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Она пояснила, что некоторые граждане из-за этой ошибки могли потерять работу. В законодательстве предусмотрены бюрократические уступки для мобилизованных, которые позволяют им сохранить за собой рабочее место. Однако если гражданин не был мобилизован, то есть мобилизован не по закону, работу он теряет, как и выплаты, пояснила депутат.