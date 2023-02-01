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12 минут назад

Брянский губернатор назвал число погибших от обстрелов ВСУ с начала СВО

Lenta.ru

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине в Брянской области от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз во время совещания под председательством президента Владимира Путина. Слова Богомаза приводит РИА Новости.

Брянский губернатор назвал число погибших от обстрелов ВСУ с начала СВО
Фото: ТАССТАСС

Также Богомаз назвал число пострадавших во время обстрелов ВСУ.

«С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась 272 раза обстрелам. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека», — заявил он.

Брянский губернатор добавил, что обстрелами были полностью уничтожены семь домов, еще 235 получили различные повреждения.

Днем ранее, 31 января, Украина атаковала Брянскую область дважды. Сначала губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз сообщил об атаке на село Ломаковка Стародубского муниципального округа, из-за которой оказались разрушены 17 домов. Затем ВСУ нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу

Армия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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