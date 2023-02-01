Пригожин: Артемовск пока не находится в оперативном окружении российских сил

"Оперативное окружение - это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника. На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы в среду.