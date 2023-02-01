Пригожин: Артемовск пока не находится в оперативном окружении российских сил

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск (украинское название - Бахмут) на сегодняшний день пока не в оперативном окружении российских сил.
"Оперативное окружение - это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника. На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы в среду.
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. Он также сообщал, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими подразделениями.