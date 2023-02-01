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14 минут назад

Пленным боевикам ВСУ передали сборники о зверствах бандеровцев

Елена Прошина

Боевикам ВСУ, взятым в плен российскими военными, передали сборники «Черная книга. Зверства бандеровцев». Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Пленным боевикам ВСУ передали сборники о зверствах бандеровцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, общий тираж отправленных книг составил 25 тысяч экземпляров. Сборники «вновь ставшей своевременной исторической брошюры» специально переиздало РВИО.

«Их направили в зону СВО — и для наших, и особо — для пленных ВСУ», — написал Мединский.

Сборники «Черная книга. Зверства бандеровцев» основаны на архивных документах ФСБ и Минобороны. В них описываются подробности «зверских пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы при целенаправленном уничтожении мирного населения — поляков, евреев, русских и украинцев», отметил глава РВИО. В частности, сборники содержат «135 способов пыток и зверств, применявшихся преступниками ОУН-УПА к мирным жителям», которые составил Народный комиссариат внутренних дел СССР в ходе расследований преступлений, совершенных бандеровцами.

«Цитировать не буду», — заключил Мединский.

Научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приводит пресс-служба организации, выразил надежду, что после прочтения сборников боевики ВСУ «по крайней мере, задумаются за кого они сражаются, какую идеологию и нужно ли это».

Также он сообщил, что в ближайшее время брошюры станут доступны широкой общественности.

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