«Транснефть» раскрыла подробности обстрела ВСУ нефтепровода «Дружба»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбково» в Брянской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», сейчас нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

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Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. В компании подчеркнули, что «Новозыбково» используется при пиковых нагрузках и в последний раз включалась на несколько часов в прошлом году.

Отметим, что нефтепровод «Дружба» поставляет нефть в Европу транзитом через Белоруссию, в обход Украины. Его мощность составляет 1,2-1,4 мл. баррелей в день с возможностью увеличения до 2 млн баррелей в день.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли несколько приграничных сел в Белгородской области. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.