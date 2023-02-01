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15 минут назад

«Транснефть» раскрыла подробности обстрела ВСУ нефтепровода «Дружба»

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбково» в Брянской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», сейчас нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

«Транснефть» раскрыла подробности обстрела ВСУ нефтепровода «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. В компании подчеркнули, что «Новозыбково» используется при пиковых нагрузках и в последний раз включалась на несколько часов в прошлом году.

Отметим, что нефтепровод «Дружба» поставляет нефть в Европу транзитом через Белоруссию, в обход Украины. Его мощность составляет 1,2-1,4 мл. баррелей в день с возможностью увеличения до 2 млн баррелей в день.

В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли несколько приграничных сел в Белгородской области. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Также 31 января украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского района Брянской области, в результате чего были повреждены два дома. Пострадавших в происшествии нет.

Армия,Вячеслав Гладков,НСПК,Транснефть,
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