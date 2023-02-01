В Японии назвали преимущества российской «Арматы» против Leopard 2

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» сможет победить немецкий Leopard 2 на дальней дистанции. О его преимуществах пишет японское издание Traffic News.

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Авторы статьи подчеркнули, что российское вооружение превосходит конкурента по всем характеристикам и бросает вызов традиционной концепции танка. Отмечается, что башня у Т-14 необитаемая — за обзор отвечают датчики и камеры, а командир, наводчик и пилот находятся в хорошо защищенном корпусе.

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Как пишет издание, решение с беспилотной башней — это смелая идея, снимающая эргономические ограничения и дающая большую свободу для размещения различных систем. Основное орудие Т-14 — 125-миллиметровая пушка, использующаяся и в обычных российских танках, однако калибр увеличен с 48 до 55. За счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М возросла и мощность.

В случае, если снаряд попадет в броню российского танка под углом 90 градусов на расстоянии две тысячи метров, его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. Бронепробиваемость Leopard в тех же условиях составляет 750 миллиметров.

Говоря о защите, у Т-14 на один опорный каток больше, чем у его оппонента, корпус длиннее на один метр, однако масса близка к массе Leopard 2 — от 48 до 50 тонн против 46 тонн. «Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях», — пишут авторы материала. Также отмечается, что если сравнивать только ходовые качества, атакующую мощь, защиту и информационные технологии, то российский танк превосходит немецкого конкурента.