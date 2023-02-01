Иранской флотилии приказали войти в Панамский канал

Одновременно три флотилии ВМС Ирана впервые в истории вышли в дальние океанические рейсы, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.

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В сообщении говорится, что 89-я флотилия ВМС Ирана из порта Конарак в заливе Чабахар на юго-востоке страны направится вслед за уже вышедшими в плавание 86-й и 88-й флотилиями.

В состав 86-я флотилии или 360-е флотского соединения входят вертолетоносец "Макран" и эсминец "Дана". Флотилии приказано совершить кругосветное путешествие и пройти через Панамский канал. Эсминец 88-й флотилии "Альборз" уже начал патрулирование Аденского залива, где в его обязанности входит охрана торговых судов. Десантный корабль "Тонб" и судно тылового обеспечения "Бендер-Аббас" 89-й флотилии ВМС станет полигоном для обучения на практике курсантов Военно-морской академии имени Имама Хомейни в Ноушехре.

Впервые флот Ирана направился в Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив для борьбы с сомалийскими пиратами в 2008 году. В январе командующий ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани сообщил о планах провести иранские боевые судна через Панамский канал. В 2014 году иранский флот впервые вышел в Атлантический океан.