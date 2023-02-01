В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
17 минут назад

Иранской флотилии приказали войти в Панамский канал

Газета.Ru

Одновременно три флотилии ВМС Ирана впервые в истории вышли в дальние океанические рейсы, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.

Иранской флотилии приказали войти в Панамский канал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении говорится, что 89-я флотилия ВМС Ирана из порта Конарак в заливе Чабахар на юго-востоке страны направится вслед за уже вышедшими в плавание 86-й и 88-й флотилиями.

В состав 86-я флотилии или 360-е флотского соединения входят вертолетоносец "Макран" и эсминец "Дана". Флотилии приказано совершить кругосветное путешествие и пройти через Панамский канал. Эсминец 88-й флотилии "Альборз" уже начал патрулирование Аденского залива, где в его обязанности входит охрана торговых судов. Десантный корабль "Тонб" и судно тылового обеспечения "Бендер-Аббас" 89-й флотилии ВМС станет полигоном для обучения на практике курсантов Военно-морской академии имени Имама Хомейни в Ноушехре.

В Турции выступили против вхождения военных судов в Черное море

Впервые флот Ирана направился в Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив для борьбы с сомалийскими пиратами в 2008 году. В январе командующий ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани сообщил о планах провести иранские боевые судна через Панамский канал. В 2014 году иранский флот впервые вышел в Атлантический океан.

Выходы в Красное море ВМС Ирана осуществляют регулярно. 23 января корабли и подводная лодка ВМС Ирана приняли участие в военно-морских учениях с ВМС Пакистана.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители