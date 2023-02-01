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1 час назад

В Угледаре замечен редкий комплекс ПВО

Российская Газета

Появилось видео с самоходным зенитным комплексом Stormer HWM производства Великобритании. Редкую машину (летом ВСУ получили шесть единиц, сколько дожило до февраля, неизвестно) заметили в Угледаре.

Самоходный зенитный комплекс Starstreak на базе гусеничного БТР Stormer разработан в 70-х годах прошлого века, хотя ВСУ его передали как "современное оружие". Машина оснащена восемью зенитными ракетами малого радиуса действия с лазерным наведением. Оптико-электронная станция Stormer подсвечивает цель, а три 900-граммовых вольфрамовых дротика в боевой части ракеты следуют вдоль луча.

Вместе с шестью зенитными самоходками Британия передала ВСУ большое количество ПЗРК Starstreak с теми же ракетами. По мнению специалистов, передача зенитных комплексов с посредственными боевыми качествами вряд ли поможет Украине - тем более, что российские самолеты и вертолеты имеют достаточно эффективные средства защиты от такой угрозы. Скорее ЗРК Stormer - рекламно-политический шаг: с одной стороны, Лондон продемонстрировал поддержку Киеву, с другой - прорекламировал свои старые системы ПВО, которые снимаются с вооружения и надо их куда-то деть.

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