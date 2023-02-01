В США оценили военные поставки на Украину в 27 миллиардов долларов

Размер военной помощи США Украине достиг уже 27 миллиардов долларов, однако это пока не привело к буму среди военных подрядчиков Пентагона. Как отмечает газета The Wall Street Journal, оборонные предприятия не справляются с объемами работы и страдают из-за сбоев в цепочке поставок, жесткого рынка труда и затяжного процесса закупок вооружений.

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Globallookpress.com Staff Sgt. Marco Gomez / Globallookpress.com

По данным газеты, производители изо всех сил пытаются отреагировать на спрос, но не могут. В частности, между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украине и тем, сколько он фактически тратит на закупки оружия у компаний, есть разрыв. Например, пока оборонное ведомство США заключило контрактов с производителями вооружений менее чем на 10 миллиардов долларов.