Названо эффективное российское оружие для уничтожения танков Leopard

В Ростехе назвали эффективные средства борьбы с современными танками НАТО - в первую очередь с обещанными ВСУ немецкими Leopard 2 и американскими Abrams.
"Leopard 2 - современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что уничтожить этот танк можно даже с помощью старых ПТРК, значительно уступающих по характеристикам современным комплексам, стоящим на вооружении российской армии", - рассказали ТАСС в корпорации Ростех.
Напомним, Турция потеряла десяток "Леопардов" в боях с плохо вооруженными курдскими повстанцами. В качестве примера современного противотанкового комплекса, способного без помех жечь "Леопарды", в Ростехе назвали ПТРК "Корнет".
В отличие от российских танков Leopard 2 лишен динамической защиты, поэтому ему нечем противостоять авиационным ракетам "Атака" и "Вихрь", которыми российские вертолеты жгут бронетехнику ВСУ. Также немецкие танки не выдержат попадания российского бронебойного снаряда "Манго", причем неважно, в какую проекцию придется удар.
"Что в борт, что в лоб - танк будет уничтожен", - подчеркнули в Ростехе.
Кроме того, российские танки Т-90М "Прорыв" по ряду параметров превосходят западные аналоги и смогут дать им достойный отпор, считают в госкорпорации.