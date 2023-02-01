Названо эффективное российское оружие для уничтожения танков Leopard

"Leopard 2 - современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что уничтожить этот танк можно даже с помощью старых ПТРК, значительно уступающих по характеристикам современным комплексам, стоящим на вооружении российской армии", - рассказали ТАСС в корпорации Ростех.