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15 минут назад

СМИ: в Ираке турецкая военная база подверглась ракетной атаке

ТАСС

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась в среду ракетной атаке. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

Стало известно об атаке на турецкую военную базу в Ираке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника в сфере безопасности, утром по базе было выпущено около восьми ракет. Силы безопасности Ирака приступили к поиску места запуска.

Между тем управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана сообщило, что две ракеты упали на территории базы, остальные - за ее пределами. Жертв в результате обстрела нет. Информация о возможном ущербе не приводится.

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Зликан, как и еще одна турецкая база вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией, периодически становятся целью различного рода атак. Нередко жертвами таких нападений становятся турецкие военнослужащие.

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