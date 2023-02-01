Стало известно об атаке на турецкую военную базу в Ираке

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась в среду ракетной атаке. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

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По информации источника в сфере безопасности, утром по базе было выпущено около восьми ракет. Силы безопасности Ирака приступили к поиску места запуска.

Между тем управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана сообщило, что две ракеты упали на территории базы, остальные - за ее пределами. Жертв в результате обстрела нет. Информация о возможном ущербе не приводится.