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1 час назад

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 из-за их плохого состояния

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Испания не будет передавать танки Leopard 2А4 Украине из-за их «абсолютно плачевного состояния», они нуждаются в восстановлении, сообщила Europa Press.

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, танки Leopard 2А4 более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Министр обороны Испании в августе прошлого года предупреждала, что не может передать Украине танки из-за их опасности для людей, сейчас решается вопрос о реальности их реанимации.

Ранее СМИ сообщали, что Испания планировала передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4.

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