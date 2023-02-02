Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4

Испания не будет передавать танки Leopard 2А4 Украине из-за их «абсолютно плачевного состояния», они нуждаются в восстановлении, сообщила Europa Press.

По данным издания, танки Leopard 2А4 более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Министр обороны Испании в августе прошлого года предупреждала, что не может передать Украине танки из-за их опасности для людей, сейчас решается вопрос о реальности их реанимации.