В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
40 минут назад

Актер Захарук ушел добровольцем в зону СВО

Елена Прошина

Актер Эдуард Захарук отправился в зону специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Об этом пишут «Известия».

Актер Захарук ушел добровольцем в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, работая в театре он не раз пытался организовать культурную программу для поднятия боевого духа соотечественников, однако сделать этого так и не получилось. Тогда он решил, что поедет на передовую как военный.

До театра Захарук работал в правоохранительных органах, в уголовном розыске и проходил срочную службу. Полученная ранее военная подготовка помогла ему сейчас за короткое время дорасти до командира боевой машины.

Выполняя задачи спецоперации, Захарук не забывает делать заметки и собирать материалы, которые в будущем могли бы пригодиться при поступлении на режиссерский факультет.

«Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что в зону СВО добровольцем ушел поэт и драматург Дмитрий Артис. По словам его подруги Инны Тепловой, Дмитрий хотел быть полезным стране в таком качестве, поэтому в весны предпринял не одну попытку стать добровольцем, однако получал отказ. Артис подписал контракт на три месяца.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители