Актер Захарук ушел добровольцем в зону СВО

Актер Эдуард Захарук отправился в зону специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Об этом пишут «Известия».
По его словам, работая в театре он не раз пытался организовать культурную программу для поднятия боевого духа соотечественников, однако сделать этого так и не получилось. Тогда он решил, что поедет на передовую как военный.
До театра Захарук работал в правоохранительных органах, в уголовном розыске и проходил срочную службу. Полученная ранее военная подготовка помогла ему сейчас за короткое время дорасти до командира боевой машины.
Выполняя задачи спецоперации, Захарук не забывает делать заметки и собирать материалы, которые в будущем могли бы пригодиться при поступлении на режиссерский факультет.
«Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен», — рассказал актер.
Ранее стало известно, что в зону СВО добровольцем ушел поэт и драматург Дмитрий Артис. По словам его подруги Инны Тепловой, Дмитрий хотел быть полезным стране в таком качестве, поэтому в весны предпринял не одну попытку стать добровольцем, однако получал отказ. Артис подписал контракт на три месяца.