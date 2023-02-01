Актер Захарук ушел добровольцем в зону СВО

Актер Эдуард Захарук отправился в зону специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Об этом пишут «Известия».

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По его словам, работая в театре он не раз пытался организовать культурную программу для поднятия боевого духа соотечественников, однако сделать этого так и не получилось. Тогда он решил, что поедет на передовую как военный.

До театра Захарук работал в правоохранительных органах, в уголовном розыске и проходил срочную службу. Полученная ранее военная подготовка помогла ему сейчас за короткое время дорасти до командира боевой машины.

Выполняя задачи спецоперации, Захарук не забывает делать заметки и собирать материалы, которые в будущем могли бы пригодиться при поступлении на режиссерский факультет.

«Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен», — рассказал актер.