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41 минуту назад

В США предложили Киеву два беспилотника за один доллар

Никита Бородкин

Американская компания General Atomics предложила Украине купить за $1 сразу два беспилотника Reaper MQ-9. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в случае приобретения Киеву придется потратить $10 млн на их доставку, а также платить $8 млн в год за техническое обслуживание.

США предложили Украине два ударных дрона Reaper за один доллар
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, такое предложение на прошлой неделе сделал главный исполнительный директор компании Линден Блу украинскому атташе по обороне. Киеву также обещают передать наземную станцию для управления беспилотниками, которая позволит их использовать «практически в любом месте».

Напомним, что в сентябре 2022 года газета уже сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники. Вместе с тем в декабре стало известно, что министерство обороны США еще не приняла решение — по данным газеты Politico, Вашингтон сомневается в идее вооружения Киева «секретными технологиями» Военно-воздушных сил.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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