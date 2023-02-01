США предложили Украине два ударных дрона Reaper за один доллар

Американская компания General Atomics предложила Украине купить за $1 сразу два беспилотника Reaper MQ-9. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в случае приобретения Киеву придется потратить $10 млн на их доставку, а также платить $8 млн в год за техническое обслуживание.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, такое предложение на прошлой неделе сделал главный исполнительный директор компании Линден Блу украинскому атташе по обороне. Киеву также обещают передать наземную станцию для управления беспилотниками, которая позволит их использовать «практически в любом месте».