Спецоперация на Украине 1 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 февраля 2023 года.

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В Запорожской области уничтожили спецназ ВСУ

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В Запорожской области уничтожили спецназ украинских Вооруженных сил, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, это сделали на запорожском направлении российские разведчики с помощью квадрокоптера Mavic. Российские военные обнаружили ночью передвижение бойцов из Украины. Mavic обладает тепловизором, с помощью которого можно ориентироваться в темное время суток.

Рогов отметил, что по позициям группы украинских солдат был нанесен удар артиллерией и очередь из автоматического станкового гранатомета. Однако одному военному ВСУ удалось подняться и сбежать.

Ранее председатель движения сообщал, что Вооруженные силы Украины повсеместно покинули первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции на второй и третьей линии.

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Войска Украины за две минуты обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Они выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров в сторону населенного пункта Орловка — город Донецк, а также в направлении населенного пункта Щербиновка — Горловка.

Ранее вооруженные силы Украины выпустили десять снарядов аналогичного калибра по Донецку.

Российский военный рассказал, что ВСУ стали чаще использовать технику НАТО под Херсоном

Украинские Вооруженные силы стали чаще использовать технику Североатлантического альянса на передовой в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на бойца расчета российской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

«Натовской техники появляется больше и больше. И мы, конечно же, пытаемся уничтожить ее, поразить. И пока у нас все это получается», — сообщил он.

По словам военнослужащего, расчеты «Града» уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области польскую самоходную гаубицу Krab.