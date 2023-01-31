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19 минут назад

США приготовили очередной пакет военной помощи Украине

Lenta.ru

США приготовили очередной пакет военной помощи Украине, о чем вскоре могут объявить официально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

США приготовили очередной пакет военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

20 января Пентагон объявил о еще одном пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

Военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Армия,Марк Милли,Пентагон,
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