США приготовили очередной пакет военной помощи Украине , о чем вскоре могут объявить официально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

20 января Пентагон объявил о еще одном пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.