Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона. (...) Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — заявил он. Василенко назвал целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепление на левом берегу.

27 января военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр похожи на желание отвлечь внимание от ситуации на Донецкой дуге. По его словам, очевидно, что та полоса, которая идет вдоль левого берега Днепра, хорошо укреплена российскими военнослужащими.