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1 минуту назад

Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр

Lenta.ru

Российские силы отразили попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает РИА Новости.

Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона. (...) Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — заявил он. Василенко назвал целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепление на левом берегу.

27 января военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр похожи на желание отвлечь внимание от ситуации на Донецкой дуге. По его словам, очевидно, что та полоса, которая идет вдоль левого берега Днепра, хорошо укреплена российскими военнослужащими.

Армия,Василий Дандыкин,Владимир Василенко,
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