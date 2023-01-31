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24 минуты назад

Командующего российскими ВВС заметили в Белоруссии

Lenta.ru

Кадры участия командующего российскими Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенанта Сергея Дронова в совместных учениях с белорусскими ВВС опубликовало Министерство обороны республики в Telegram.

Командующего российскими ВВС заметили в Белоруссии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дронов присутствовал «во время розыгрыша эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России».

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что авиационные подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии отрабатывают перебазирование на российские аэродромы.

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