Командующего российскими ВВС заметили в Белоруссии

Кадры участия командующего российскими Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенанта Сергея Дронова в совместных учениях с белорусскими ВВС опубликовало Министерство обороны республики в Telegram.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дронов присутствовал «во время розыгрыша эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России».