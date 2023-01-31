Уволенный курский депутат уехал в зону СВО

Парламентарий лишился поста зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию после скандального видеопривета из Мексики.
В декабре прошлого года в соцсетях распространилось новогоднее поздравление Васильева, в котором он передал привет землякам, выпил пива и пожелал жителям региона «много денег и хорошего настроения».
Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата и написал в Telegram-канале, что «очень зол».
Накануне Максим Васильев записал видео из зоны СВО и рассказал о листовках, в которых ВСУ призывают россиян сдаться в плен. Экс-депутат пообещал построить фортификационные сооружения, которые ни один украинец пересечь не сможет.