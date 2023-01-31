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1 час назад

Уволенный курский депутат Максим Васильев уехал в зону СВО

Говорит Москваиещё 1

Парламентарий лишился поста зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию после скандального видеопривета из Мексики.

Уволенный курский депутат уехал в зону СВО
Фото: соцсетисоцсети

В декабре прошлого года в соцсетях распространилось новогоднее поздравление Васильева, в котором он передал привет землякам, выпил пива и пожелал жителям региона «много денег и хорошего настроения».

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата и написал в Telegram-канале, что «очень зол».

Накануне Максим Васильев записал видео из зоны СВО и рассказал о листовках, в которых ВСУ призывают россиян сдаться в плен. Экс-депутат пообещал построить фортификационные сооружения, которые ни один украинец пересечь не сможет.

Армия,Максим Васильев,Роман Старовойт,
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