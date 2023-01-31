В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
54 минуты назад

СМИ: атомную подлодку в Британии отремонтировали болтами с клеем

Никита Бородкин

Командование Военно-морских сил (ВМС) Великобритании инициировало расследование после обнаружения на корпусе ядерного реактора подлодки Vanguard болтов, закрепленных клеем. Об этом сообщает газета Sun.

СМИ: атомную подлодку в Британии отремонтировали болтами с клеем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проблемы в ремонте важной системы охлаждения обнаружились во время технических проверок на борту субмарины — во время испытаний из изоляции, закрепленной на трубах с охлаждающей жидкостью выпал, болт. Впоследствии инженеры нашли не менее семи подобных болтов.

Газета подчеркивает, что трубы с охлаждающей жидкостью необходимы для предотвращения расплавления активной зоны ядерного реактора. Их поломка может привести к аварии, схожей с катастрофой в Чернобыле.

После огласки ситуации министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал провести совещание и предоставить гарантии касательно будущих ремонтных работ. По словам источника в ВМС, этот инцидент подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части техники армии Великобритании.

Сейчас следователи заняты изучением видеозаписей, которые могут помочь выяснить, кто решил закрепить болты на ядерном реакторе с помощью клея.

Армия,Бен Уоллес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители