СМИ: атомную подлодку в Британии отремонтировали болтами с клеем

Командование Военно-морских сил (ВМС) Великобритании инициировало расследование после обнаружения на корпусе ядерного реактора подлодки Vanguard болтов, закрепленных клеем. Об этом сообщает газета Sun.

Проблемы в ремонте важной системы охлаждения обнаружились во время технических проверок на борту субмарины — во время испытаний из изоляции, закрепленной на трубах с охлаждающей жидкостью выпал, болт. Впоследствии инженеры нашли не менее семи подобных болтов.

Газета подчеркивает, что трубы с охлаждающей жидкостью необходимы для предотвращения расплавления активной зоны ядерного реактора. Их поломка может привести к аварии, схожей с катастрофой в Чернобыле.

После огласки ситуации министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал провести совещание и предоставить гарантии касательно будущих ремонтных работ. По словам источника в ВМС, этот инцидент подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части техники армии Великобритании.