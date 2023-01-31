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58 минут назад

Российские моряки спасли француза в Атлантическом океане

Мария Иванова

Моряки Северного флота спасли гражданина Франции и его собаку с яхты, пославшей сигнал бедствия в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Корабли Северного флота спасли тонувшего в Атлантике француза
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

В министерстве рассказали, что экипаж танкера «Кама» (входит в отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков») принял аварийный сигнал с яхты в центральной части Атлантического океана.

Боевые корабли Северного флота выполняли там задачи дальнего похода.

Чтобы помочь французу, танкер поменял маршрут и отправился в район аварии. На яхту высадилась группа моряков, которая затем подняла на борт «Камы» человека с личными вещами и его собаку.

Спасенным путешественником оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, отправившийся в одиночное плавание по Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство, на борт начала поступать вода. Монтеу не смог самостоятельно устранить неисправность и подал сигнал бедствия.

В сентябре 2022 года российские моряки и сирийские военные спасли 22 человек, попавших в шторм в Средиземном море у берегов города Тартус.

Спасенные были нелегальными мигрантами, которые плыли на катере из Ливана.

Армия,Минобороны России,
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