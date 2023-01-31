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7 минут назад

Буданов признал наличие украинских диверсантов в России

Деловая газета "Взгляд"

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов, которые занимаются террористической деятельностью.

Буданов признал наличие украинских диверсантов в России
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныГлавное управление разведки Министерства обороны Украины

В опубликованном интервью газете The Washington Post Буданов заявил о наличии на территории России украинских диверсантов, которые будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена «территориальная целостность Украины, передает ТАСС. Он рассказал также, что Киев вербует российских граждан, которые хотят жить в «другой России».

Ранее генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера, сказал газете ВЗГЛЯД, что в структуре ЦИПСО Сил спецопераций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь.

Газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.

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