Буданов признал наличие украинских диверсантов в России

В опубликованном интервью газете The Washington Post Буданов заявил о наличии на территории России украинских диверсантов, которые будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена «территориальная целостность Украины, передает ТАСС. Он рассказал также, что Киев вербует российских граждан, которые хотят жить в «другой России».