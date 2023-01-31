Советник Пушилина Гагин: ВСУ "берегут" подготовленные в Европе части

"Все эти люди (мобилизованные. -"Газета.Ru") оказываются на фронте, причем их толкают вперед необученными частями, противник старается беречь серьезный обученный персонал, это в том числе те, кто обучался в Великобритании, Европе. И делают пушечным мясом простых граждан, которые с оружием в руках оказываются на передовой", — заявил советник.