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1 час назад

Советник Пушилина Гагин: ВСУ "берегут" подготовленные в Европе части

Газета.Ruиещё 1

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что командование ВСУ старается не пускать на передовую подготовленные в Европе части, отправляя на боевые рубежи необученных мобилизованных.

Советник Пушилина Гагин: ВСУ "берегут" подготовленные в Европе части
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все эти люди (мобилизованные. -"Газета.Ru") оказываются на фронте, причем их толкают вперед необученными частями, противник старается беречь серьезный обученный персонал, это в том числе те, кто обучался в Великобритании, Европе. И делают пушечным мясом простых граждан, которые с оружием в руках оказываются на передовой", — заявил советник.

По словам Гагина, ВСУ в основном используют оружие советского образца, поскольку украинские власти либо берегут новое вооружение для возможного наступления, либо нелегально перепродают.

Кроме того, он выразил уверенность, что ПВО ДНР смогут справиться с истребителями четвертого класса, если западные страны пойдут навстречу Украине по этому вопросу, поскольку "непоражаемых целей нет".

Ранее Гагин также заявил о продвижении ВС РФ на Артемовском направлении.

Армия,Ян Гагин,Денис Пушилин,Верховный суд,
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