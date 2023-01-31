Советник Пушилина Гагин: ВСУ "берегут" подготовленные в Европе части

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что командование ВСУ старается не пускать на передовую подготовленные в Европе части, отправляя на боевые рубежи необученных мобилизованных.
"Все эти люди (мобилизованные. -"Газета.Ru") оказываются на фронте, причем их толкают вперед необученными частями, противник старается беречь серьезный обученный персонал, это в том числе те, кто обучался в Великобритании, Европе. И делают пушечным мясом простых граждан, которые с оружием в руках оказываются на передовой", — заявил советник.
По словам Гагина, ВСУ в основном используют оружие советского образца, поскольку украинские власти либо берегут новое вооружение для возможного наступления, либо нелегально перепродают.
Кроме того, он выразил уверенность, что ПВО ДНР смогут справиться с истребителями четвертого класса, если западные страны пойдут навстречу Украине по этому вопросу, поскольку "непоражаемых целей нет".
Ранее Гагин также заявил о продвижении ВС РФ на Артемовском направлении.