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1 час назад

В ВСУ сравнили ситуацию в Артемовске с адом

Lenta.ruиещё 1

Под Артемовском (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, ситуация там остается сложной. Об этом замкомандира батальона «Свобода» в составе чтевертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал в эфире телеканала «Рада».

В ВСУ сравнили ситуацию в Артемовске с адом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, уже около пяти-шести месяцев происходящее под Артемовском напоминает «сущий ад». «Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — заявил замкомбата.

Армия,Владимир Назаренко,
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