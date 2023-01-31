В ВСУ сравнили ситуацию в Артемовске с адом

Под Артемовском (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, ситуация там остается сложной. Об этом замкомандира батальона «Свобода» в составе чтевертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, уже около пяти-шести месяцев происходящее под Артемовском напоминает «сущий ад». «Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — заявил замкомбата.