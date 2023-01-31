Глава НАТО предложил Южной Корее начать помогать Украине

В НАТО решили, что нашли нового союзника Украины. В ходе недавнего визита в Южную Корею генсек альянса Йенс Столтенберг предложил Сеулу начать поставки Киеву оружия. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
«То, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, а то, что происходит в Азии, имеет значение для НАТО», - заявил Столтенберг во время одного из своих выступлений.
Кроме того, генсек попытался уговорить Сеул, используя аргумент о возможности приблизить начало российско-украинских переговоров: по его мнению, этому поспособствует увеличение военной помощи.
Также Столтенберг планирует найти нового поставщика оружия в Японии, куда он прибыл 30 января. Хотя ранее страна отказывалась от поставок летального оружия.
Напомним, ранее Южная Корея уже предоставила Украине помощь на сумму в $3,8 миллиона. Киев получил бронежилеты, одеяла, каски и лекарства, но оружие Сеул поставлять отказывался.