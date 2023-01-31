В США признали недостаточную подготовку для войны с Китаем

Американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что у Китая есть «решительное преимущество» в потенциальном военном конфликте с США. Об этом он рассказал Fox News.

Кин заявил, что США не смогли добиться эффективного военного сдерживания в Азии.

«У китайцев больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США. И в какой-то момент количество становится важнее качества», - подчеркнул генерал.

Кин призвал вооружить Тайвань так же масштабно, как это было сделано с Украиной. Он подчеркнул, что сделать это необходимо задолго до того, как начнется конфликт с Китаем, - после его начала поставки на остров будут невозможны.

«Давайте начнем поставки на Тайвань прямо сейчас, чтобы Китай даже не думал о чем-то таком [о военных действиях - прим.ред.]», - заключил генерал.

Ранее в СМИ появилась информация о внутреннем документе, в котором генерал Майкл Минихан, глава транспортного командования ВВС США, заявил, что война с Китаем может начаться уже в 2025 году.

Позже генерал подтвердил свой прогноз и напомнил, что в 2024-м на Тайване пройдут президентские выборы, которые «дадут повод» Си Цзиньпину начать боевые действия.