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14 минут назад

Финляндия обозначила желаемый срок вступления в НАТО

Lenta.ru

Финляндия и Швеция должны одновременно вступить в НАТО летом. Глава финского МИД Пекка Хаависто обозначил желаемый срок присоединения к альянсу, его слова приводит Euractiv.

Финляндия обозначила желаемый срок вступления в НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я по-прежнему рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе в июле как важную веху, когда, я надеюсь, обе страны будут приняты в качестве членов НАТО», — сказал он.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки заявили потенциальным партнерам по альянсу, что безопасность двух стран идет рука об руку. При этом он выразил благодарность США, Великобритании и членам НАТО за гарантии безопасности, «хоть это и не то же самое, что пятая статья устава НАТО».

Ранее турецкие власти предложили разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции. Уточняется, что камнем преткновения на пути совместного членства в объединении стала акция сожжения Корана в Стокгольме, которую раскритиковала Анкара.

Армия,В мире,Пекка Хаависто,НАТО,
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