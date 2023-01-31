Финляндия обозначила желаемый срок вступления в НАТО

«Я по-прежнему рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе в июле как важную веху, когда, я надеюсь, обе страны будут приняты в качестве членов НАТО», — сказал он.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки заявили потенциальным партнерам по альянсу, что безопасность двух стран идет рука об руку. При этом он выразил благодарность США, Великобритании и членам НАТО за гарантии безопасности, «хоть это и не то же самое, что пятая статья устава НАТО».