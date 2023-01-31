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39 минут назад

В Белоруссии начинается тренировка объединённого командования региональной группировки войск

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Совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск начинается в Белоруссии, сообщили в Минобороны республики.

В Белоруссии началась тренировка региональной группы войск
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в Вооружённых Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск (сил)», — говорится в заявлении в Telegram.

В министерстве отметили, что военнослужащие двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Ранее стало известно, что лётные экипажи Белоруссии и России выполняют боевое применение на полигоне в Брестской области.

24 января сообщалось, что военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники.

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