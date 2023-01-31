В Белоруссии началась тренировка региональной группы войск

Совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск начинается в Белоруссии, сообщили в Минобороны республики.
«Сегодня в Вооружённых Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск (сил)», — говорится в заявлении в Telegram.
В министерстве отметили, что военнослужащие двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.
Ранее стало известно, что лётные экипажи Белоруссии и России выполняют боевое применение на полигоне в Брестской области.
24 января сообщалось, что военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники.