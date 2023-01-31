Мобилизация: последние новости на сегодня 31 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 января 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мобилизованные с Южноуральска не находятся на передовой

Видео дня

Мобилизованные для участия в боях на Украине с Южноуральска хорошо экипированы и не находятся на передовой. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Владимир Павлов в беседе с агентством Полит74.

Он подчеркнул, что мобилизованные россияне могут находиться во втором эшелоне армии, так как люди нужны не только на передовой, но и в хозяйственных и административных службах.

«Я часто бываю в подразделениях, где служат южноуральцы из разных городов, и они находятся не на передовой, а в ремонтных частях и так далее», — рассказал депутат.

Он пояснил, что место службы солдата зачастую зависит от руководства подразделения. Павлов подчеркнул, что механики, связисты, электрики, ремонтники и водители не находятся на передовой, и среди них достаточно мобилизованных.

Депутат также обратил внимание на то, что мобилизованным в психологическом плане пришлось тяжело — они не сразу привыкли к новой реальности, но постепенно успешно преодолели стресс.

Выплаты мобилизованным не будут учитывать при назначении единого пособия

Доходы мобилизованных граждан России не будут учитываться при решении вопроса о получения единого пособия на ребенка. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

Как говорится в публикации, доходы мобилизованных россиян, включая выплаты от Министерства обороны РФ, трудовые доходы до момента мобилизации, а также социальные выплаты в связи с призывом не будут учитываться при назначении пособия.

Издание напоминает, что любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей, может обратиться за выплатами для детей.

Во Владимирской области мобилизованный две недели скрывался в баре

Мобилизованный житель Липецкой области Виталий Рязанов сбежал из военной части на 12 дней и провел это время в баре, употребляя алкогольные напитки. За это Владимирский гарнизонный военный суд приговорил его двум годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Уточняет, что солдат проходил подготовку в учебном центре Коврова Владимирской области в рамках частичной мобилизации. Ночью 18 октября он покинул военную часть и отправился в бар «Славянка» в Коврове. Там он находился 12 дней подряд и ни разу не выходил на улицу. Затем 30 октября его задержали сотрудники полиции.