Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российским военным в течение долгого времени. С таким мнением выступил обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для издания из Китая Asia Times.
Вейхерт назвал срок поражения ВСУ и заявил, что они потерпят поражение через шесть месяцев даже с переданными от НАТО танками. Он напомнил, что в военных действиях важную роль играют логистика, география и арифметика.
«К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — предрек эксперт.