Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российским военным в течение долгого времени. С таким мнением выступил обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для издания из Китая Asia Times.

Вейхерт назвал срок поражения ВСУ и заявил, что они потерпят поражение через шесть месяцев даже с переданными от НАТО танками. Он напомнил, что в военных действиях важную роль играют логистика, география и арифметика.