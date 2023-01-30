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23 минуты назад

В Китае назвали срок поражения ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российским военным в течение долгого времени. С таким мнением выступил обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для издания из Китая Asia Times.

В Китае назвали срок поражения ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вейхерт назвал срок поражения ВСУ и заявил, что они потерпят поражение через шесть месяцев даже с переданными от НАТО танками. Он напомнил, что в военных действиях важную роль играют логистика, география и арифметика.

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«К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — предрек эксперт.

Армия,НАТО,
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