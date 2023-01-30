США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin, следует из заявления американского министерства обороны.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

В сообщении говорится, что версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что прошедший запуск стал финальным испытательным полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).