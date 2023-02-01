Названо преимущество гиперзвуковых ракет России над американскими

«Они проводят экспериментальные испытания, какой-то рабочей схемы пока они не создали. Проект HAWС, по сути, находится на начальных этапах разработки», — сказал Леонков. Он также подчеркнул, что создание гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — это очень сложная задача, которая требует времени.