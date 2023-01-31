Норвегия назвала сроки поставки Украине танков Leopard 2

Глава министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что поставки танков Leopard 2 из Норвегии на Украину могут состоятся в конце марта. Об этом РИА Новости со ссылкой на AFP.

По словам главы норвежского Минобороны, у страны на вооружении находится 36 танков Leopard 2. Грам добавил, что пока решается вопрос о количестве переданных боевых машин, а сама передача состоится до конца марта.

"Мы пока не определились с числом... Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее", - сказал норвежский министр.