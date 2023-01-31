Норвегия назвала сроки поставки Украине танков Leopard 2

Глава министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что поставки танков Leopard 2 из Норвегии на Украину могут состоятся в конце марта. Об этом РИА Новости со ссылкой на AFP.
По словам главы норвежского Минобороны, у страны на вооружении находится 36 танков Leopard 2. Грам добавил, что пока решается вопрос о количестве переданных боевых машин, а сама передача состоится до конца марта.
"Мы пока не определились с числом... Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее", - сказал норвежский министр.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил поставки вооружения на Украину с президентом США Джо Байденом. При этом американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявлял, что Киев с танками Leopard сможет наступать на Мелитополь и Мариуполь. До этого правительство Германии подтвердило передачу Украине 14 танков Leopard 2, в кабмине также разрешили их реэкспорт другим странам.