В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент [Владимир] Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину», — заявил генсек.