Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск

Командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины атакуют нагло и по шаблону, передает РИА Новости .

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Он пояснил, что украинские войска очень близко подъезжают, не жалея ни техники, ни людей. Комментируя тактику ведения танкового боя, Арцах рассказал, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие. По его словам, российским войскам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать противника.

Танкист также отметил, что российские бойцы, в отличие от украинских, заботятся о своих сослуживцах.

"Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте – вооружение, на третьем – секретные документы. Танки – это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть", – заключил Арцах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.