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51 минуту назад

В Британии признались в «ужасном состоянии» армии

Мария Иванова

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что британская армия находится в «ужасном состоянии». Об этом сообщает Sky News.

В Британии признались в «ужасном состоянии» армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эллвуд подчеркнул, что в плачевном состоянии вооруженные силы оказались, несмотря на «огромные инвестиции» последних лет.

«Наша армия просто слишком мала, мы сократили ее на десять тысяч человек. <…> Мы стали самодовольны. Нам нужны инвестиции, чтобы сохранить людей, хороших людей», - заявил Эллвуд.

Он добавил, что многим британским танкам уже больше 20, 30 и даже 50 лет.

«Мы сократили наши возможности - пару десятилетий [назад] у нас было 900 танков, сейчас их 148», - заключил он.

Ранее Daily Mail рассказала, что количество новобранцев в британской армии сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса: с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года к армии присоединилось 2400 человек. Это на 5090 человек меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Кроме того, по состоянию на сентябрь 2022 года, количество полностью обученных и опытных военных, решивших уйти в отставку, увеличилось на 17 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Армия,Тобиас Эллвуд,Парламент Великобритании,
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