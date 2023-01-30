В Британии признались в «ужасном состоянии» армии

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что британская армия находится в «ужасном состоянии». Об этом сообщает Sky News.

Эллвуд подчеркнул, что в плачевном состоянии вооруженные силы оказались, несмотря на «огромные инвестиции» последних лет.

«Наша армия просто слишком мала, мы сократили ее на десять тысяч человек. <…> Мы стали самодовольны. Нам нужны инвестиции, чтобы сохранить людей, хороших людей», - заявил Эллвуд.

Он добавил, что многим британским танкам уже больше 20, 30 и даже 50 лет.

«Мы сократили наши возможности - пару десятилетий [назад] у нас было 900 танков, сейчас их 148», - заключил он.

Ранее Daily Mail рассказала, что количество новобранцев в британской армии сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса: с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года к армии присоединилось 2400 человек. Это на 5090 человек меньше, чем за предыдущий отчетный период.