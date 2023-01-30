Вооруженные силы России в результате успешного наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», - пояснил представитель военного ведомства России.

По его словам, общие потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях «за сутки составили до 25-ти военнослужащих». Также были уничтожены две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».