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47 минут назад

В Минобороны рассказали о выгодных позициях в районе Угледара

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы России в результате успешного наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», - пояснил представитель военного ведомства России.

По его словам, общие потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях «за сутки составили до 25-ти военнослужащих». Также были уничтожены две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российские войска сбили украинский вертолет

При этом российское оборонное ведомство показало кадры, как в ходе спецоперации активно применяются боевые машины «Терминатор». На видео продемонстрировано нанесение ударов российскими танками по украинской бронетехнике.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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