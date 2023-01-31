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55 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении двух "Гвоздик"

ТАССиещё 1

Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика" и два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении двух "Гвоздик"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - заявил Конашенков.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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