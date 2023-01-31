Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении двух "Гвоздик"

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - заявил Конашенков.