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34 минуты назад

Al Jazeera: предварительные данные указали на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане

Газета.Ru

Предварительные данные, полученные во время расследования, указали на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — уточнил представитель исламской республики.

По словам собеседника издания, расследование будет идти дальше, пока не установлена сторона, ответственная за атаку.

Также не исключается, что дроны, которые атаковали объект Минобороны Исфахане запускались с территории Ирана. Официальной информации, связанной с причастностью иранской стороны к атаке, пока нет.

В иранском городе Исхафан произошел мощный взрыв

Вечером 28 января в Исфахане раздался мощный взрыв. МО Ирана заявило, что это была «неудачная атака» беспилотников. Иранские СМИ утверждали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya, сославшись на неназванные «израильские СМИ», информировал о начале военной операции Израиля против Ирана.

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