Предварительные данные, полученные во время расследования, указали на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — уточнил представитель исламской республики.

По словам собеседника издания, расследование будет идти дальше, пока не установлена сторона, ответственная за атаку.

Также не исключается, что дроны, которые атаковали объект Минобороны Исфахане запускались с территории Ирана. Официальной информации, связанной с причастностью иранской стороны к атаке, пока нет.