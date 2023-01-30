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1 час назад

Премьер: Польша может передать Украине истребители F-16 только в координации с НАТО

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только после согласования с НАТО. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, Польша намерена действовать в координации с альянсом в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что несколько военных чиновников в Соединенных Штатах пытаются подтолкнуть Пентагон к тому, чтобы осуществить поставки истребителей F-16 украинской армии.

По их словам, кампания внутри Пентагона по поставкам Вооруженным силам Украины истребителей набирает обороты.

Пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву необходимо минимум пять бригад истребителей для обеспечения охраны воздушного пространства страны.

Politico: в Пентагоне намерены отправить Украине истребители F-16

До этого издание Politico сообщало, что чиновники в Европе и США опасаются поставлять истребители Запада Украине из-за возможной эскалации конфликта и реакции России, но они сходятся в том, что их передача является вопросом времени.

Армия,Видео,Юрий Игнат,Матеуш Моравецкий,НАТО,Пентагон,
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