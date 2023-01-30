Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только после согласования с НАТО. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, Польша намерена действовать в координации с альянсом в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что несколько военных чиновников в Соединенных Штатах пытаются подтолкнуть Пентагон к тому, чтобы осуществить поставки истребителей F-16 украинской армии.

По их словам, кампания внутри Пентагона по поставкам Вооруженным силам Украины истребителей набирает обороты.

Пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву необходимо минимум пять бригад истребителей для обеспечения охраны воздушного пространства страны.