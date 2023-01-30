Минобороны РФ опубликовало приказ о вооружении добровольцев

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещами и продовольствием, а также оказание медицинской помощи. Об этом стало известно из опубликованного на портале правовой информации проекта приказа министра обороны России Сергея Шойгу.

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Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться вооружением, техникой и иными средствами в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) РФ. Вещевое имущество будет выдаваться службами воинских частей, к которым приданы добровольцы.

Порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, как и оказания медицинской помощи бойцам, изложен в приложениях к проекту. Так, инвентарное имущество не будет переходить в личную собственность бойцов — после использования его будут сдавать на вещевой склад воинской части. На добровольцев также возложат материальную ответственность за выданное снаряжение и оружие.