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25 минут назад

Американский самолет-разведчик сделал круг в небе над регионом России

Lenta.ru

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области России. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Американский самолет-разведчик сделал круг в небе над регионом России
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

По его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в понедельник, 30 января, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал в восточном направлении, минуя территорию Германии и Польши.

Около 10:30 по московскому времени борт приблизился к польско-литовской границе и пересек ее в районе города Лаздияй, расположенного чуть более чем в 50 километрах от анклава. Обогнув населенные пункты Каунас и Клайпеда, воздушное судно направилось к польскому Гданьску и таким образом за один час сделало круг в небе над российским регионом.

Известно, что Boeing RC-135W во время полета находился в среднем на высоте 10 километров.

В этот же промежуток времени около границ Польши, Белоруссии и Украины выполнял работу самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO22 — он вылетел с румынской авиабазы НАТО Отопени под Бухарестом.

Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

27 января американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 в течение 18 часов перемещался по одной и той же траектории — от Севастополя до Керчи, находясь примерно в 100 километрах по прямой от Крыма.

Армия,Boeing,НАТО,
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