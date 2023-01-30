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8 минут назад

Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в восточной части Угледара

Парламентская газетаиещё 4

Российские силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Российские военные закрепились в восточной части Угледара
Фото: ТАССТАСС

По словам Пушилина, по продолжается продвижение российских подразделений по угледарскому направлению. Он пояснил, что сейчас можно говорить о закреплении в восточной части Угледара. Также «проводится работа в окрестностях», добавил врио главы ДНР.

Как писала «Парламентская газета», советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о закреплении российских войск на востоке и юго-востоке окраин города. «Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой», — уточнил он.

Армия,Ян Гагин,Денис Пушилин,
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