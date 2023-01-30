Российские военные закрепились в восточной части Угледара

Российские силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, по продолжается продвижение российских подразделений по угледарскому направлению. Он пояснил, что сейчас можно говорить о закреплении в восточной части Угледара. Также «проводится работа в окрестностях», добавил врио главы ДНР.
Как писала «Парламентская газета», советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о закреплении российских войск на востоке и юго-востоке окраин города. «Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой», — уточнил он.