Российские военные закрепились в восточной части Угледара

Российские силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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По словам Пушилина, по продолжается продвижение российских подразделений по угледарскому направлению. Он пояснил, что сейчас можно говорить о закреплении в восточной части Угледара. Также «проводится работа в окрестностях», добавил врио главы ДНР.