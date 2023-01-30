В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
33 минуты назад

В Германии допустили поставку истребителей Украине

Lenta.ru

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине. Об этом сообщает Merkure.de.

В Германии допустили поставку истребителей Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом политик отметила, что Берлин стремится всеми силами избежать становления стороной конфликта. Она подчеркнула, что по вопросам поставок вооружений Украине Германия находится в тесном контакте с США.

Эскен указала, что ФРГ важно дать понять президенту России Владимиру Путину, что «мы отвергаем российскую агрессию».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Украины.

Армия,Олаф Шольц,Владимир Путин,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители