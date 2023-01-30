В Германии допустили поставку истребителей Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине . Об этом сообщает Merkure.de.

При этом политик отметила, что Берлин стремится всеми силами избежать становления стороной конфликта. Она подчеркнула, что по вопросам поставок вооружений Украине Германия находится в тесном контакте с США.