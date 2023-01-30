Япония не будет разглашать информацию о количестве крылатых ракет Tomahawk, которые страна планирует закупить у США. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.
"Это (разглашение информации - прим. ТАСС) не отвечает требованиям безопасности", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из депутатов.
Как в свою очередь отметил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, разглашение таких данных приведет к тому, что будет раскрыт оборонный потенциал страны.
Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там указано, что нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.
В стратегии также прописано увеличение оборонных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. В рамках развития контратакующих возможностей Япония планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип 12" и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.