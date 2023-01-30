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14 минут назад

Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости "ядерного зонтика" из-за действий РФ, КНР и КНДР

Газета.Ruиещё 2

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США «выполняют важную задачу» для своих союзников на фоне политики России, Китая и Северной Кореи. Его слова приводит ТАСС.

Генсек НАТО заявил о необходимости "ядерного зонтика" для союзников
Фото: Газета.ruГазета.ru

Глава альянса пояснил, что «пока существует ядерное оружие, в особенности пока авторитарные силы в России им обладают и интенсивно вкладываются в его мобилизацию, пока мы видим то, что делает Китай, увеличивая число вооружений, и то, что делает Северная Корея, в таких условиях [ядерному] сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача».

По его мнению, мир может оказаться в большей опасности, если ядерные державы НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.

«Расширенное сдерживание прикрывает благодаря средствам США страны НАТО и некоторых партнеров НАТО, таких как Республика Корея, у которых нет собственного ядерного оружия», — сказал Столтенберг, добавляя, что «это позволяет предотвратить его распространение».

Столтенберг оценил риски ядерного конфликта

В то же время генсек альянса призвал Южную Корею нарастить поставки военной помощи Украине, указывая на то, что «некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику», приводя в качестве примера ФРГ, Норвегию, а также еще не вступившую в НАТО Швецию.

Представитель Белого Дома Джон Кирби ранее заявил, что в США не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие на Украине.

Армия,Джон Кирби,Йенс Столтенберг,НАТО,
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