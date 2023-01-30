США отправят танки Украине не раньше конца года

31 американский танк Abrams M1A2 поставят Украине не раньше конца 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

Предполагается, что танки не будут изъяты из военных запасов США, их закупят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже если танки поставят Киеву в августе 2023 года, то это будет поздно.