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1 час назад

СМИ назвали срок поставок Украине танков Abrams

Елена Прошина

31 американский танк Abrams M1A2 поставят Украине не раньше конца 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

США отправят танки Украине не раньше конца года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагается, что танки не будут изъяты из военных запасов США, их закупят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже если танки поставят Киеву в августе 2023 года, то это будет поздно.

Напомним, Украина много раз просила запад поставить танки. При этом Германия заявляла, что из-за своей истории не хочет отправлять машины такого уровня раньше, чем США. На прошлой неделе президент США Джо Байден и канцлер Германии все же подтвердили, что поставки состоятся.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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