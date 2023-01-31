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20 минут назад

Во Франции заявили о риске третьей мировой войны

Lenta.ruиещё 4

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу следует прекратить поддерживать действия НАТО. Об этом она написал в социальной сети Twitter.

Во Франции заявили о риске третьей мировой войны
Фото: ТАССТАСС

Филиппо заявил о риске третьей мировой войны и напомнил, что Китай официально попросил США остановить поставки оружия Киеву.

«Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — возмутился политик.

Ранее Филиппо призвал Францию выйти из НАТО. С таким предложением он выступил после слов заявления военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.

29 января Бауэр заверил, что альянс готов к конфликту с Россией. По его мнению, стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и она стремится к «возвращению Советского Союза».

Армия,Роб Бауэр,Филиппо Флориан,НАТО,
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