Во Франции заявили о риске третьей мировой войны

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу следует прекратить поддерживать действия НАТО. Об этом она написал в социальной сети Twitter.

Фото: ТАСС ТАСС

Филиппо заявил о риске третьей мировой войны и напомнил, что Китай официально попросил США остановить поставки оружия Киеву.

«Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — возмутился политик.

Ранее Филиппо призвал Францию выйти из НАТО. С таким предложением он выступил после слов заявления военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.