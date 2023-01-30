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1 час назад

Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

Елена Прошина

Франции необходимо выйти из Североатлантического альянса после заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ
Фото: ТАССТАСС

«Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!», — призвал политик.

Лидер движения неоднократно критиковал страны Запада за финансовую поддержку Киева и поставки военной техники для Вооруженных сил Украины, что приводит к затягиванию конфликта в бывшей советской республики.

Ранее Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Москвой. По его словам, после начала специальной военной операции в НАТО решили укрепить свой восточный фланг. Политик назвал это «важным сигналом русским». Бауэр отметил, что армия России лучше вооружена, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. Он считает, что нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.

Армия,Роб Бауэр,НАТО,
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